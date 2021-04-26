Участница скандального видео с Гусейнбалой Мираламовым исключена из ПЕА

Как сообщалось, 23 апреля на заседании правления ПЕА Гусейнбала Мираламов был исключен из партии "Yeni Azərbaycan Partiyası" (ПЕА), а также Совета ветеранов ПЕА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой наUnikal.org, участница скандального видео также исключена из ПЕА за аморальное поведение.