https://news.day.az/society/1337275.html Участница скандального видео с Гусейнбалой Мираламовым исключена из ПЕА - ВИДЕО
Участница скандального видео с Гусейнбалой Мираламовым исключена из ПЕА - ВИДЕО
Как сообщалось, 23 апреля на заседании правления ПЕА Гусейнбала Мираламов был исключен из партии "Yeni Azərbaycan Partiyası" (ПЕА), а также Совета ветеранов ПЕА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой наUnikal.org, участница скандального видео также исключена из ПЕА за аморальное поведение.
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