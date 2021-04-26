В общественных местах выявлены больные коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел в выходные дни задержали в общественных местах пятерых активных больных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Они покинули места своего проживания вопреки предписаниям врачей, тем самым нарушив правила карантинного режима и создав угрозу широкого распространения COVID-19.

С ними провели разъяснительную беседу и вернули домой с соблюдением медицинских процедур.

В отношении трех человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.