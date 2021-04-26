https://news.day.az/society/1337308.html В общественных местах выявлены больные коронавирусом
В общественных местах выявлены больные коронавирусом
Сотрудники органов внутренних дел в выходные дни задержали в общественных местах пятерых активных больных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Они покинули места своего проживания вопреки предписаниям врачей, тем самым нарушив правила карантинного режима и создав угрозу широкого распространения COVID-19.
С ними провели разъяснительную беседу и вернули домой с соблюдением медицинских процедур.
В отношении трех человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
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