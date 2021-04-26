В Азербайджане рабочий погиб, упав с 14-го этажа

Гулиев Ниямеддин Низамеддин оглу, 1997 г.р., участвовавший в строительстве многоэтажного дома на 17-м километре трассы Баку-Сумгайыт, упал с 14-го этажа строящегося дома и скончался на месте происшествия.

Как передает Day.Az, прокуратура Абшеронского района возбудила уголовное дело.

По делу ведутся необходимые следственные действия.