https://news.day.az/society/1337312.html В Азербайджане рабочий погиб, упав с 14-го этажа
В Азербайджане рабочий погиб, упав с 14-го этажа
Гулиев Ниямеддин Низамеддин оглу, 1997 г.р., участвовавший в строительстве многоэтажного дома на 17-м километре трассы Баку-Сумгайыт, упал с 14-го этажа строящегося дома и скончался на месте происшествия.
Как передает Day.Az, прокуратура Абшеронского района возбудила уголовное дело.
По делу ведутся необходимые следственные действия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре