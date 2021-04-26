Арестован учитель, обвиняемый в мошенничестве на 168 тыс. манатов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате оперативных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела по факту присвоения и другим преступным фактам, которое было возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, возбуждено уголовное дело на основании обращения директора детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского Рустамовой Мехрибан Аскер гызы в связи с тем, что, пообещав оказать содействие в прекращении указанного уголовного дела на стадии предварительного расследования, учитель этой школы Шукюров Сахиб Фамиль оглу завладел принадлежавшей ей крупной суммой денег.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены основания для подозрения в том, что, пообещав оказать содействие в прекращении указанного уголовного дела на стадии предварительного расследования, С.Шукюров получил в разное время от М.Рустамовой 168 тыс. манатов и совершил мошенничество, а также своими действиями подстрекал гражданку дать взятку должностному лицу.

На основании доказательств, собранных по уголовному делу, С.Шукюрову было предъявлено обвинение по статьям УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32,4 312.1 (подстрекательство к даче взятки), решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.