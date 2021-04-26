https://news.day.az/society/1337398.html Задержаны организаторы поминок
Задержаны организаторы поминок
Сотрудники Бардинского районного отдела полиции в ходе рейдов выявили факты организации на территории пяти сел поминок в нарушение правил карантинного режима.
Об этом сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В отношении 24 нарушителей, в том числе организаторов мероприятий, были составлены протоколы об административном правонарушении.
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