Задержаны организаторы поминок

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции в ходе рейдов выявили факты организации на территории пяти сел поминок в нарушение правил карантинного режима.

Об этом сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В отношении 24 нарушителей, в том числе организаторов мероприятий, были составлены протоколы об административном правонарушении.