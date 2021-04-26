https://news.day.az/society/1337425.html Изменена схема движения еще двух бакинских автобусов
Изменена схема движения еще двух бакинских автобусов
Внесены изменения в схему движения двух автобусных маршрутов в Баку.
Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.
В связи с проведением ремонтно-строительных работ в поселке Ени Гюнешли на участке от пересечений улиц Аббаса Фатуллаева с центральной и далее до Ингилаба Исмаилова изменена схема движения автобусов №№ 36 и 104 с переносом их на альтернативные маршруты.
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