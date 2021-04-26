Изменена схема движения еще двух бакинских автобусов

Внесены изменения в схему движения двух автобусных маршрутов в Баку.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.

В связи с проведением ремонтно-строительных работ в поселке Ени Гюнешли на участке от пересечений улиц Аббаса Фатуллаева с центральной и далее до Ингилаба Исмаилова изменена схема движения автобусов №№ 36 и 104 с переносом их на альтернативные маршруты.