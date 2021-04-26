https://news.day.az/society/1337427.html Названы примерные сроки зачисления в группы дошкольной подготовки
Названы примерные сроки зачисления в группы дошкольной подготовки
"Сроки зачисления в группы дошкольной подготовки не уточнены".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на онлайн-брифинге замначальника отдела организации и управления общеобразовательной системы министерства образования Орхан Аббасов.
"Регистрация ожидается в июне-июле. В связи с пандемией время может поменяться. Точный график будет объявлен", - отметил он.
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