Названы примерные сроки зачисления в группы дошкольной подготовки

"Сроки зачисления в группы дошкольной подготовки не уточнены".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на онлайн-брифинге замначальника отдела организации и управления общеобразовательной системы министерства образования Орхан Аббасов.

"Регистрация ожидается в июне-июле. В связи с пандемией время может поменяться. Точный график будет объявлен", - отметил он.