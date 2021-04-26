https://news.day.az/society/1337467.html У жителей Астары изъято более 26 кг наркотиков
У жителей Астары изъято более 26 кг наркотиков
Сотрудники Астаринского районного отдела полиции (РОП) изъяли из незаконного оборота более 26 кг сильнодействующих наркотиков.
Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского РОП на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители района Эльвин Агаев и ранее судимый Садаиль Мовланов.
В ходе обыска у них было обнаружено и изъято более 26 кг наркотиков.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре