У жителей Астары изъято более 26 кг наркотиков

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции (РОП) изъяли из незаконного оборота более 26 кг сильнодействующих наркотиков.

Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского РОП на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители района Эльвин Агаев и ранее судимый Садаиль Мовланов.

В ходе обыска у них было обнаружено и изъято более 26 кг наркотиков.

По факту проводится расследование.