Обнаружены останки 12 человек, убитых армянами во время оккупации Кяльбаджара

В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту установления мест захоронения тел лиц, зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района во время учиненной вооруженными силами Армении массовой резни гражданского населения, интенсивные следственные действия продолжаются.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, наряду с другими районами Азербайджанской Республики, в начале апреля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали Кяльбаджарский район, в селе Башлыбель проявили особую жестокость по отношению к гражданскому населению.

На основании решения суда об эксгумации трупов 24 апреля 2021 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района следователями следственного управления Генеральной прокуратуры были проведены соответствующие следственные действия и обнаружены останки 12 человек, захороненных на глубине 50 см.

Кроме того, в ходе следственных действий обнаруженные на месте преступления в пещерах, где скрывались гражданские лица, различные предметы домашнего обихода, а также гильзы и пули, доказывающие умышленное убийство гражданских лиц, были упакованы и оформлены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства. В ходе осмотра села Башлыбель с помощью беспилотника также было обнаружено, что все жилые дома, административные здания и инфраструктура, существовавшие на территории села до оккупации, были полностью разрушены.

Для установления личностей убитых назначены медико-криминалистические экспертизы с целью проведения молекулярно-генетического и других расследований и определения ДНК на основании образцов с останков тел и близких родственников погибших.

Продолжается следствие для выявления выживших свидетелей, их допроса и проведения других мероприятий, необходимых для дела.

Генпрокуратура продолжит деятельность по расследованию преступлений, совершенных Арменией, начиная с 90-х годов прошлого века в отношении граждан Азербайджана, по выявлению виновных лиц и привлечению их судебной ответственности на национальном и международном уровнях в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева.