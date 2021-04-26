https://news.day.az/society/1337501.html В Азербайджане вакцинацию от COVID-19 прошли еще около 80 журналистов - ФОТО
В Азербайджане вакцинацию от COVID-19 прошли еще около 80 журналистов - ФОТО
26 апреля в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 прошли около 80 журналистов, сказал в понедельник Trend председатель Совета печати Афлатун Амашев, передает Day.Az.
По его словам, в целом вакцину уже получили около 300 журналистов.
"Вакцинация будет продолжена в течение всей недели. Число журналистов, обращающихся по вопросу получения вакцины, растет. Уже обратились до 600 журналистов. Этот процесс продлится до тех пор, пока все журналисты не получат вакцину от коронавируса", - сказал Амашев.
Напомним, что в Азербайджане вакцинация началась 18 января.
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