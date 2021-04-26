В Азербайджане выявлено еще 806 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 806 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1224 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончался.