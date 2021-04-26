https://news.day.az/society/1337536.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки граждане получили 365 доз вакцины от коронавируса, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Первой дозой вакцины были привиты 362 человека, второй - три человека.
В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 423 660 доз вакцины от COVID-19. Первой дозой привиты 939 460 человек, второй - 484 200 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
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