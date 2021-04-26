https://news.day.az/society/1337542.html Арестованы граждане, пытающиеся проникнуть на освобожденные территории - ФОТО
Арестованы граждане, пытающиеся проникнуть на освобожденные территории - ФОТО
За незаконное проникновение на освобожденные от оккупации территории 4 человека арестованы на 10 суток.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции (РОП) задержали незаконно проникших на территорию района жителей Бейлаганского района Тургута Асадова, Фарида Мамедзаде, Али Мамишева и проживающего в Российской Федерации Мухаммеда Абдуллаева.
Задержанные арестованы в административном порядке на 10 суток.
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