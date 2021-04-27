https://news.day.az/society/1337589.html В Сети появилась предсмертная запись Балоглана Ашрафова - АУДИО
В Сети появилась предсмертная запись Балоглана Ашрафова - АУДИО
Ночью скончался заслуженный артист Балоглан Ашрафов.
Как передает Day.Az, певец, заразившийся коронавирусом, сделал заявление Redaktor.az за несколько часов до своей смерти.
Певец, отметив, что ему плохо, сказал: "Носители коронавируса приходят на шоу и держат микрофон у рта, а мы используем тот же микрофон. В результате я и заразился. Мы пришли на телевидение в масках, но когда мы вошли в студию нас попросили их снять. Я был вынужден сделать это".
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