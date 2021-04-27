В Сети появилась предсмертная запись Балоглана Ашрафова

Ночью скончался заслуженный артист Балоглан Ашрафов.

Как передает Day.Az, певец, заразившийся коронавирусом, сделал заявление Redaktor.az за несколько часов до своей смерти.

Певец, отметив, что ему плохо, сказал: "Носители коронавируса приходят на шоу и держат микрофон у рта, а мы используем тот же микрофон. В результате я и заразился. Мы пришли на телевидение в масках, но когда мы вошли в студию нас попросили их снять. Я был вынужден сделать это".