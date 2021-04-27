Названы даты очередных выпускных экзаменов
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 29-30 апреля проведет выпускные экзамены на базе полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.
Выпускной экзамен сдадут 29 апреля 12 818 учащихся, а 30 апреля - 17 707 учащихся, в общей сложности в экзаменах 29-30 апреля примут участие 30 525 учащихся.
Экзамены пройдут в 25 городах и районах республики.
Напомним, в городах и районах, где пройдут экзамены, выделено 150 экзаменационных корпусов, 2 367 залов. Для управления экзаменами назначены 150 общих руководителей экзаменов, 386 руководителей экзаменов, 2 937 преподавателей-контролеров, 277 сотрудников охраны, 150 представителей зданий.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре