https://news.day.az/society/1337707.html В Баку заработали Альтернативные центры регистрации приема в I класс
В Баку заработали Альтернативные центры регистрации приема в I класс
Для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации детей в первые классы общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку начали функционировать Альтернативные центры регистрации.
Как сообщили Day.Az в управлении, работа Альтернативных центров регистрации с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации будет организована как в традиционной, так и в онлайн-форме (посредством "WhatsApp"-номеров).
Для повышения оперативности обслуживания в 12 районах будет создан 31 Альтернативный центр регистрации (27 - в школах, 4 - в онлайн-форме) (https://baku.edu.gov.az/az/page/276).
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