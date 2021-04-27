В Баку заработали Альтернативные центры регистрации приема в I класс

Для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации детей в первые классы общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку начали функционировать Альтернативные центры регистрации.

Как сообщили Day.Az в управлении, работа Альтернативных центров регистрации с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации будет организована как в традиционной, так и в онлайн-форме (посредством "WhatsApp"-номеров).

Для повышения оперативности обслуживания в 12 районах будет создан 31 Альтернативный центр регистрации (27 - в школах, 4 - в онлайн-форме) (https://baku.edu.gov.az/az/page/276).