Ветер повалил деревья в центре Баку

Сильный ветер повалил большие деревья в Сабаильском и Ясамальском районах Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend

От падения дерева на проспекте Нефтяников по счастливой случайности никто не пострадал.

На проспекте Иншаатчылар ветер повалил дерево на автомобиль.

В результате транспортному средству нанесен ущерб, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.