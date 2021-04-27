https://news.day.az/society/1337721.html Ветер повалил деревья в центре Баку - ФОТО
Ветер повалил деревья в центре Баку - ФОТО
Сильный ветер повалил большие деревья в Сабаильском и Ясамальском районах Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend
От падения дерева на проспекте Нефтяников по счастливой случайности никто не пострадал.
На проспекте Иншаатчылар ветер повалил дерево на автомобиль.
В результате транспортному средству нанесен ущерб, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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