Когда стихнет сильный ветер в Баку?

"Сегодняшняя ветреная погода типична для Баку".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, комментируя ветреную погоду в столице.

Она отметила, что антициклон, протянувшийся от Черного моря до Кавказа, вызвал сильные ветры. В настоящее время северный ветер усиливается до 20-27 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн составляет 2,5 метра: "По данным станций автоматического мониторинга, количество пыли в воздухе в 1,8 раза превышает норму из-за ветреной погоды. Вечером скорость ветра снизится, что уменьшит количество пыли в воздухе.

По словам представителя Службы, в ближайшие три дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северный ветер скоростью 8-13 м/с, временами 15-18 м/с.