В Азербайджане хотят запретить принуждение детей исповедовать ту или иную религию

В Азербайджане предложено ввести запрет на принуждение детей исповедовать ту или иную религию.

Как передает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О свободе вероисповедания", рассмотренный 27 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению в закон, религиозное воспитание детей не должно влиять на их физическое и психическое здоровье.

За исключением определенных законом случаев, религиозное обучение могут проводить только религиозные деятели, назначенные в установленном законом порядке. Запрещается деятельность, направленная на пропаганду религиозного экстремизма, а также использование межконфессиональных различий в политических целях, говорится в законопроекте.

На заседании было отмечено, что закон "О свободе вероисповедания" был принят в 1992 году. Изменения, внесенные ранее в законодательство, актуализировали вопрос внедрения новых стандартов в религиозную сферу.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.