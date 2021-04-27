https://news.day.az/society/1337776.html Арестован директор EuroHome
Арестован директор EuroHome
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора рынка строительных материалов EuroHome Самира Мамедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org.
Решением Бинагадинского районного суда за нарушение правил пожарной безопасности в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, 12 мая 2020 года в Бинагадинском районе столицы на территории рынка строительных материалов EuroHome произошел пожар.
Отметим, владельцем EuroHome является Азай Мехнатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре