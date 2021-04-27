Арестован директор EuroHome

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора рынка строительных материалов EuroHome Самира Мамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org.

Решением Бинагадинского районного суда за нарушение правил пожарной безопасности в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, 12 мая 2020 года в Бинагадинском районе столицы на территории рынка строительных материалов EuroHome произошел пожар.

Отметим, владельцем EuroHome является Азай Мехнатов.