К сведению родителей будущих первоклашек

Министерство образования создало учетную запись в WhatsApp для родителей детей, поступающих в первый класс.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на данной платформе граждане смогут получить ответы на вопросы о порядке приема в первый класс общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Отметим, в 11:00 27 апреля началась онлайн-регистрация заявлений родителей (иных законных представителей) о приеме учащихся в первый класс на следующий учебный год. Процесс отбора в школу начнется 29 апреля. Прием осуществляется посредством электронного портала www.mektebegebul.edu.az.

Ссылка: https://api.whatsapp.com/send/?phone=994512067848

Номер WhatsApp: (+994) 051 206 78 48.