Установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Day.Az в Военной Прокуратуре, в результате следственно-оперативных мероприятий были установлены личности двух пропавших без вести военнослужащих - солдата Мустафаева Эльвина Фуад оглу и солдата Мусаева Алекпера Аловсат оглу.

Их тела были переданы 27 апреля 2021 года.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.