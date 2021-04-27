https://news.day.az/society/1337862.html Установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих
Установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих
Установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих.
Как сообщили Day.Az в Военной Прокуратуре, в результате следственно-оперативных мероприятий были установлены личности двух пропавших без вести военнослужащих - солдата Мустафаева Эльвина Фуад оглу и солдата Мусаева Алекпера Аловсат оглу.
Их тела были переданы 27 апреля 2021 года.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.
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