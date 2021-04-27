Фонд YAŞAT откроет счет в банке на имя новорожденного ребенка еще одного шехида

Фонд YAŞAT профинансировал расходы, связанные с рождением в Губе сына шехида Фахреддина Фараджева, названного в честь отца. Матери новорожденного выплачено пособие в размере 1 000 манатов. Кроме того, на имя ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5 000 манатов.

Как сообщили во вторник Day.Az в фонде, на эти средства регулярно будут начисляться проценты, и сын шехида сможет снять всю сумму со своего счета по достижении 18-летнего возраста.

Согласно договору, заключенному между банком и матерью ребенка, в некоторых случаях она может обналичить эти средства раньше установленного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем предоставления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.