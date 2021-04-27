Тяжелое ДТП в Новханы, пострадал полицейский

В поселке Новханы столкнулись три автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, инцидент произошел на дороге Масазыр-Новханы.

Так, автомобиль марки Mercedes с регистрационным номером 99-YP-051, принадлежащий Государственной дорожной полиции (ГДП), во время движения врезался в автомобили Toyota и Opel. Водитель Mercedes не справился с управлением и автомобиль врезался в газовую трубу.

В результате аварии пострадал сотрудник ГДП.