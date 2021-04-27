https://news.day.az/society/1337900.html Тяжелое ДТП в Новханы, пострадал полицейский - ФОТО
Тяжелое ДТП в Новханы, пострадал полицейский - ФОТО
В поселке Новханы столкнулись три автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, инцидент произошел на дороге Масазыр-Новханы.
Так, автомобиль марки Mercedes с регистрационным номером 99-YP-051, принадлежащий Государственной дорожной полиции (ГДП), во время движения врезался в автомобили Toyota и Opel. Водитель Mercedes не справился с управлением и автомобиль врезался в газовую трубу.
В результате аварии пострадал сотрудник ГДП.
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