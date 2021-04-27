В Азербайджане более 94 тыс. детей зачислены в первый класс

Сегодня в Азербайджане 94 тысячи детей, которые учились в дошкольных группах в прошлом учебном году, уже зачислены непосредственно в первый класс.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что для того, чтобы сделать процесс более гибким и прозрачным, прием в первые классы государственных общеобразовательных учреждений осуществляется посредством электронной системы.

"Так, 94 тысячи детей, которые учились в дошкольных группах в прошлом учебном году, уже зачислены непосредственно в первый класс. Все родители и законные представители могут беспрепятственно зарегистрировать своих детей через электронный портал www.mektebegebul.edu.az. При возникновении трудностей с приемом можно обратиться в упомянутые учетные записи в WhatsApp и альтернативные регистрационные центры, действующие на местах (включая Баку): https://baku.edu.gov.az/az/page/9/5548".