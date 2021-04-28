Наказан врач, распространивший кадры с Арифом Гулиевым

Наказан врач, распространивший в соцсетях и СМИ кадры народного артиста Арифа Гулиева, который проходит лечение от коронавируса в Yeni klinika.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время лечения пациентов с коронавирусом доступ в отделение интенсивной терапии с телефоном запрещен.

"Но когда наш народный артист был подключен к аппарату SIPAP, его изображение сделал младший медицинский работник больницы и поделился им, думая, что он влиятельный человек. В связи с этим сотрудник был серьезно наказан и предупрежден о том, что всем сотрудникам запрещено снимать и делиться фото и видео любого лица без его ведома, независимо от его общественного авторитета", - говорится в заявлении.