В Физули армяне уничтожили 57 га леса и 11 памятников природы

За период оккупации армяне уничтожили в Физули 57 гектаров лесной территории.

Об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, азербайджанская флора насчитывает до 5 тысяч видов растений. 2200 (42%) из них - это виды, распространенные в Карабахе и на прилегающих территориях.

Керимов добавил, что до оккупации общая площадь лесного фонда Физулинского района составляла 124 гектара, 108 из которых были покрыты лесами.

"Снимки, сделанные со спутника, свидетельствуют о том, что за время оккупации уничтожено 57 гектаров лесной территории. В свое время на территории района было 11 восточных платанов со статусом природного памятника. Они были уничтожены в период оккупации. Мало того, что армяне срубили эти столетние деревья, они сожгли также пни", - сказал замминистра.