Названо количество рек и водохранилищ, расположенных на территории Карабаха

На территории Карабахского региона расположены 14 рек и девять водохранилищ.

Об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в среду корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Реки Араз, Баргюшад, Тертер, Хякяри, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен находятся на территории Карабаха. На некоторых из них расположены Худаферинское, Сарсангское водохранилища, водохранилище Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд. Самое большое из них - Худаферинское водохранилище (1,612 миллиарда кубометров). Самая большая река - Араз протяженностью 1 072 километра", - сказал Керимов.

Замминистра отметил, что эти реки и водохранилища имеют важное значение с точки зрения орошения земель и обеспечения населения питьевой водой и электроэнергией.