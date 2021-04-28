Настоящий Хары бюльбюль растет только в Шуше

"Хары бюльбюль - многолетнее растение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он сказал, что все виды Ophrys caucasica в Азербайджане названы в народе этим именем и есть три вида: "Это кавказские орхидеи, пчелиные орхидеи и орхидеи Мозалан. Все три могут быть суммированы как Хары бюльбюль. Настоящий Хары бюльбюль - это орхидеи, произрастающие в Шуше. Они действительно являются символом флоры нашей Шуши".