Как заключить брак в Азербайджане? - условия, документы

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вопросы граждан юристу Вадиму Шнееру:

Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:

1. Можно ли беременной гражданке Украины зарегистрировать свой брак с гражданином Азербайджана в день подачи заявления?

2. Необходимо ли гражданке Украины получить справку о наличии беременности в любой поликлинике (медучреждении) Азербайджана?

3. В данной справке есть ли ограничения (например, 1-й триместр беременности), то есть по срокам /условиям для регистрации в загсе о сроках беременности?

4. Вместо справки о семейном положении у гражданки Украины есть в наличии "Свидетельство о разводе" - в этом пункте вместо справки, указанного документа достаточно?

5. Для того, чтобы регистрацию осуществить в день подачи заявления, возможны варианты, кроме беременности какие документы, либо случаи могут быть ещё?

6. В Семейном кодексе Азербайджана во втором разделе (Заключение и расторжение брака), в главе III (Порядок и условия заключения брака), статье 9 есть пункт 9.3. - "В особых случаях (при беременности, рождении ребенка и других случаях) брак может быть заключен в день подачи заявления. "В других случаях"- это какие - перечислите, пожалуйста.

7. Является ли случай неотложного отъезда молодоженам в связи с пандемией?

Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

1. Можно, если такое решение будет принято руководителем соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния и если будут представлены все необходимые для регистрации брака документы;

2. Вам необходимо получить не просто справку о наличии беременности, а справку о прохождении медицинского обследования, подтверждающую отсутствие определённых заболеваний. В такой справке может быть указан и факт беременности. Наименование медицинского учреждения, выдающего такие справки, вы можете узнать в соответствующем органе регистрации актов гражданского состояния;

3. Законодательством такие ограничения не предусмотрены;

4. Требуется документ, подтверждающий семейное положение, как правило, действующий паспорт или удостоверение личности. Если там таких записей нет, то требуется представление справки о семейном положении, выданный полномочиями органом страны вашего гражданства. Маловероятно, что свидетельство о расторжении брака будет признано надлежащим документом (если только со дня его выдачи прошло не более 6 месяцев);

5. и 6. Данные вопросы решаются в каждом конкретном случае руководителем органа регистрации актов гражданского состояния.