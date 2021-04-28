В Азербайджане арестован мужчина, присвоивший 165 тысяч манатов граждан

Арестован мужчина, присвоивший 165 тысяч манатов граждан.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены основательные подозрения в том, что Джаванширов Фахраддин Сулейман оглу предлагал родным обвиняемых оказать содействие в прекращении производства по отдельным уголовным делам, возбужденным в Следственном управлении Генпрокуратуры и Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, и отмене избранной меры пресечения, взял у них деньги в размере 165 тыс.манатов, пообещав, что передаст их полномочным должностным лицам.

Джаванширову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (Мошенничество, с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно), избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.