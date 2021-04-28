TƏBİB о заражении коронавирусом медработников

"В группу высокого риска в связи с коронавирусом входят медработники".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в группу среднего риска входят работники общественного транспорта, далее идут сотрудники офисов, те, кто часто контактирует с людьми.

Руководитель департамента обратилась к руководителям предприятий. Она отметила, что во все времена вакцинация исключала смертельный исход: "Согласно статистике, в 2021 году в Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом было зафиксировано у работников здравоохранения, на втором месте были работники SOCAR, затем работники образования и моряки".