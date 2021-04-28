Баку и Шувелан свяжет новый автобусный маршрут

Бакинское транспортное агентство (БТА) запустит новый автобусный маршрут в поселок Шувелан.

Об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли, сообщает Day.Az.

По его словам, маршрут будет запущен в ближайшее время.

"Также ожидается запуск еще нескольких новых автобусных маршрутов", - сказал Керимли.