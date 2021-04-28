https://news.day.az/society/1338051.html Баку и Шувелан свяжет новый автобусный маршрут
Баку и Шувелан свяжет новый автобусный маршрут
Бакинское транспортное агентство (БТА) запустит новый автобусный маршрут в поселок Шувелан.
Об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли, сообщает Day.Az.
По его словам, маршрут будет запущен в ближайшее время.
"Также ожидается запуск еще нескольких новых автобусных маршрутов", - сказал Керимли.
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