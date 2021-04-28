https://news.day.az/society/1338072.html БТА о работе автобусов на выходных
БТА о работе автобусов на выходных
Не мы решаем, будет ли работать общественный транспорт в выходные дни.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.
"Как говорят эксперты, работа общественного транспорта до 20:00 может создать большую плотность. Транспорт должен либо работать полный рабочий день, либо не работать", - сказал он.
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