Могут ли водители автомобилей использовать автобусные полосы по выходным?

"Нет никаких ограничений на использование автобусных полос в выходные, так как общественный транспорт не работает по субботам и воскресеньям".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Он отметил, что автобусы-экспрессы в аэропорт в данный момент не функционируют, согласно решению Оперативного штаба в связи с приостановкой авиарейсов из-за пандемии. Возобновление их деятельности зависит от решения Оперштаба.

Вюсал Керимли также прояснил вопрос увеличения количества автобусов: "Мы должны увеличивать не количество автобусов, а удлинять их маршруты. Пока закрыто метро, вопрос невозможно решить, выпуская больше автобусов.