https://news.day.az/society/1338086.html Состояние Азада Рагимова ухудшилось - ПОДРОБНОСТИ
Состояние Азада Рагимова ухудшилось - ПОДРОБНОСТИ
Состояние министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, проходящего курс лечения в США, ухудшилось.
Об этом Qafqazinfo сообщила руководитель пресс-службы ведомства Самая Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, известие о смерти министра не соответствует действительности. Однако на данный момент состояние Рагимова критическое.
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