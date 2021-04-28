Состояние Азада Рагимова ухудшилось

Состояние министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, проходящего курс лечения в США, ухудшилось.

Об этом Qafqazinfo сообщила руководитель пресс-службы ведомства Самая Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, известие о смерти министра не соответствует действительности. Однако на данный момент состояние Рагимова критическое.