Терминалы BakiKart перестанут принимать наличные

"Мы хотим отменить систему пополнения Bakıkart в платежных терминалах наличными".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Он отметил, что до конца этого года пополнить баланс карт можно будет онлайн: "Платежные терминалы примерно на 2000 остановках являются экономически неэффективными. Главной трудностью здесь было закрытие метро. Но вестибюли уже открыты и в течение ближайшего месяца баланс можно будет пополнить в терминалах "MilliÖn".