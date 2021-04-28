https://news.day.az/society/1338094.html Терминалы BakiKart перестанут принимать наличные
Терминалы BakiKart перестанут принимать наличные
"Мы хотим отменить систему пополнения Bakıkart в платежных терминалах наличными".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.
Он отметил, что до конца этого года пополнить баланс карт можно будет онлайн: "Платежные терминалы примерно на 2000 остановках являются экономически неэффективными. Главной трудностью здесь было закрытие метро. Но вестибюли уже открыты и в течение ближайшего месяца баланс можно будет пополнить в терминалах "MilliÖn".
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