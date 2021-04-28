На посту "Красный мост" таможенники изъяли большую партию холодного оружия

Таможенники изъяли 350 единиц холодного оружия.

Как сообщили АПА в ГТК, на посту "Красный мост" был остановлен автомобиль "Mercedes Benz", направлявшийся из Грузии в Азербайджан, передает Day.Az.

В ходе устного допроса водитель сказал, что в транспортном средстве нет предметов, не задекларированных и скрываемых от таможенного контроля.

В ходе осмотра в багажном отсеке автомобиля было обнаружено 350 видов холодного оружия различного типа.

По факту ведется расследование.