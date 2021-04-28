https://news.day.az/society/1338111.html На посту "Красный мост" таможенники изъяли большую партию холодного оружия
На посту "Красный мост" таможенники изъяли большую партию холодного оружия
Таможенники изъяли 350 единиц холодного оружия.
Как сообщили АПА в ГТК, на посту "Красный мост" был остановлен автомобиль "Mercedes Benz", направлявшийся из Грузии в Азербайджан, передает Day.Az.
В ходе устного допроса водитель сказал, что в транспортном средстве нет предметов, не задекларированных и скрываемых от таможенного контроля.
В ходе осмотра в багажном отсеке автомобиля было обнаружено 350 видов холодного оружия различного типа.
По факту ведется расследование.
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