https://news.day.az/society/1338135.html Директор Медицинского клинического центра №1 освобожден от должности
Директор Медицинского клинического центра №1 освобожден от должности
Ильхам Гафаров освобожден от занимаемой должности директор Медицинского Клинического центра №1.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, приказ об этом подписал председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Согласно другому приказу Р.Байрамлы, директором МКЦ назначен директор Мингячевирской городской больницы Кенуль Алекберов. Ильхам Гафаров перешел на должность замдиректора Медицинского Клинического центра №1.
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