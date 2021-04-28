https://news.day.az/society/1338142.html Освобожден от должности главврач Республиканской клинической больницы - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Освобожден от должности главврач Республиканской клинической больницы - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Тельман Ибадов освобожден от должности главврача Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Другим приказом Р.Байрамлы главврачом Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова назначен директор публичного юридического лица "Евлахская центральная районная больница" Азер Исмаилов.
Т.Ибадов переведен на должность заместителя директора Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова.
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