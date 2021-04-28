В Баку задержан мужчина, угрожавший женщине распространением её смонтированных интимных фото

Жительница посёлка Бина Хазарского района Баку М.К. (имя женщины не указывается из этических соображений - прим. авт.) обратилась в полицию с жалобой на то, что в соцсетях некий мужчина, представившийся Фаигом и другими именами, угрожает распространить её фотографии.

В обмен на то, чтобы не распространять фотографии с комментариями, он потребовал у женщины прийти на личную встречу с ним.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Баку Ч.Асланов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 242 ("Распространение порнографических материалов") УК АР, ведется следствие.

Отметим, что Ч.Асланов - один из тех, кто воровал фото азербайджанских девушек из "Инстаграм" и монтировал эти фотографии с порнографическими роликами, после чего посылал жертве и начинал её шантажировать.

Но в данном случае потенциальная жертва не стала безропотно отдавать деньги вымогателю, а обратилась в МВД Азербайджана. Тем более что полиция усилила борьбу с подобными киберпреступниками и гарантирует сохранение анонимности обращения девушек по поводу действий подобных шантажистов, просит своевременно и без боязни жаловаться на них.