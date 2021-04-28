Армяне эксплуатировали большую часть месторождений Физулинского района

Армяне во время оккупации Физулинского района Азербайджана эксплуатировали большую часть месторождений полезных ископаемых на его территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Шаин Аташов в рамках визита журналистов в Физулинский и Ходжавендский районы.

По его словам, на балансе государства в Физулинском районе находились два месторождения строительного камня, одно песчано-гравийное месторождение, два месторождения глины и один подземный источник воды.

Он отметил, что на освобожденных территориях в целом насчитывается 167 месторождений нерудных полезных ископаемых и строительных материалов.