В ближайшие дни будет объявлена стоимость парковки в Баку

В Баку около 15 тыс. законных парковочных мест. В 2020 году было организовано более 5 300 дополнительных парковочных мест в 300 пунктах.

Об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, передает Day.Az.

Он сказал, что парковочные места расположены на 763 сотках земли в Баку, где цены достаточно высокие.

"Это считается очень серьезным экономическим показателем. Поэтому создать парковочные места в Баку для всех невозможно. Единственное решение - управление парковочными местами. В связи с этим агентство привлекло новую консалтинговую компанию. До 2028 года политику парковки планируется реализовать до Пираллахи", - отметил В.Керимли.

Представитель агентства также добавил, что тарифы будут объявлены в ближайшие дни после согласования с соответствующим государственным органом.

"Наша стратегическая цель - играть регулирующую роль государства в этом процессе.

Впервые будет осуществлена диверсификация цен в центре города и по адресам проживания граждан", - сказал В.Керимли.