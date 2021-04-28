https://news.day.az/society/1338176.html БТА о такси, работающих в выходные дни за один манат
БТА о такси, работающих в выходные дни за один манат
Мы располагаем информацией о том, что некоторые перевозчики покровительствуют транспортным средствам малой вместимости, которые работают по субботам и воскресеньям за один манат.
Об этом заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, передает Day.Az.
По его словам, с этими перевозчиками будет проведена соответствующая работа. В связи с пробелом в законодательстве по этому поводу БТА не может применять какие-либо методы наказания.
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