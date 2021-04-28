Экс-глава Шамкира доставлен в суд

Бывший глава ИВ Шамкира Алипаша Мамедов доставлен в суд.

Как сообщает Day.Az, в Сабаильском районном суде рассматривается представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района А.Мамедова, задержанного СГБ.

Отметим, что глава ИВ был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Сообщается, что в ходе операции помимо главы Исполнительной власти были задержаны его первый заместитель, нынешний руководитель отдела образования Гудрат Алиев, главный архитектор Ильгар Гулиев, представитель ИВ Парвиз Ибрагимов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Теймур Гаджиев.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Алимпаша Адиль оглу Мамедов освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.