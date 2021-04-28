В Военном лицее им. Дж.Нахчыванского почтили память шехида Отечественной войны

В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского в Баку почтили память полковника-лейтенанта Гариба Бахшалиева, ставшего шехидом во время Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В мероприятии, организованном Армейским культурно-идеологическим центром им. Ази Асланова, приняли участие офицерский, курсантский и преподавательский состав лицея, члены семьи и боевые товарищи шехида.

Участники мероприятия поделились своими воспоминаниями о полковник-лейтенанте Г.Бахшалиеве, который долгие годы служил в стенах Военного лицея имени Дж.Нахчыванского, рассказали о его преданности Родине, народу и государству. Собравшиеся ознакомились с выставкой фотографий, отражающих разные периоды жизни героя.

В заключение солисты ансамбля Армейского культурно-идеологического центра им. Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.