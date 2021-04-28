Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 871 человек. 

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6711, вторую дозу получили 9160 человек. 

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 456 114, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 953 545, вторую дозу получили 502 569 человек.