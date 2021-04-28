Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован на 4 месяца

Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Мадины Багировой представление было удовлетворено.

В отношении А.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.