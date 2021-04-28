https://news.day.az/society/1338201.html Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован на 4 месяца
Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован на 4 месяца
Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Мадины Багировой представление было удовлетворено.
В отношении А.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.
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