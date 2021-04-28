В Азербайджане создан уникальный ковер, посвященный Карабаху

В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской шелковой вышивки XVII века. Осталось только доработать некоторые детали, и шедевр будет готов. Авторами проекта стала семейная чета Абдул-Алиевых - актер Нариман и искусствовед Земфира, в соавторстве с Али Велиевым. Эту работу авторы хотят преподнести в дар одной из мечетей, которая будет восстановлена или построена на освобожденной от армянской оккупации территории Карабаха.

Как передает Day.Az, о создании этой работы Нариман Абдул-Алиев рассказал Trend. Наримана все знают как актера Comedy, на самом деле он является инженером-технологом, специалистом по гидроабразивной резке. Учился этой специальности в Турции.

"Сегодня нашим государством предпринимаются колоссальные шаги для восстановления освобожденных после почти 30 летней армянской оккупации территорий. Практически все разрушено и уничтожено армянскими вандалами, особенно наше национальное наследие, культурные и архитектурные памятники. И мы решили внести свою небольшую лепту в процесс восстановления и украсить одну из мечетей Карабаха этой работой. Процесс создания шел на протяжении двух месяцев. Практически все готово, осталась только работа на пару дней для придания законченности композиции. Размер мраморного ковра (2 м x 2,2 м), орнаменты сделаны в соответствии с Карабахской шелковой вышивкой XVII века. Причем при его создании использовался мрамор из Греции, Италии, Турции, Ирана, Украины и даже Зимбабве. Мрамор в каждой стране имеет свои цветовые характеристики, которые зависят от примесей входящих в его состав", - сказал Нариман.

Художественное оформление пола, имитирующее настоящий ковер из мрамора, - своеобразный тип мозаики, который очень популярен сегодня в мире.

"Использование натурального мрамора и соответствующей технологии позволяет канонически заключить мрамор в геометрические фигуры и различные узоры, создав схематический прототип ковра из мрамора", - сказал автор.

Мраморный ковер весит около 200 кг. Композиция создана из более тысячи кусков, которые соединяли между собой, как пазлы, с использованием эпоксидной смолы и специального клея.

"Эти кусочки мы создавали при помощи гидроабразивной резки, в которой в качестве режущего инструмента вместо резца используется испускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением струя воды или смеси воды и абразивного материала. Поэтому в процессе работы пыли не было. Естественно, что полученный кусок проходил последующую ручную обработку.

Готовую композицию можно будет также разобрать на несколько частей, чтобы представлять на международных выставках. Целиком везти не получится. Мы собираемся создать около 20 таких мраморных ковров, посвященных Карабаху", - добавил Нариман.