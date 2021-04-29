11-классники в Азербайджане сдают выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет выпускной экзамен на базе полного (11-летний) среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен пройдет в Нахчыванской АР, в Бардинском, Гейчайском, Гейгельском, Лерикском, Гусарском, Сабирабадском, Шамкирском районах, в городе Шеки, в специальных общеобразовательных учреждениях города Баку, в школе на острове Чилов, а также для выпускников общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на английском и французском языках. Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 завершится пропускной режим. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В сегодняшних экзаменах ожидается участие 12818 учащихся.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контактирования для участников установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание экзамена в указанное в выпускном листе время.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

Напомним, что в 26 городах и районах, где 29-30 апреля пройдут экзамены, выделено 150 зданий, 2367 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначены 150 общих руководителей экзаменов, 340 руководителей экзаменов, 2937 преподавателей-контролеров, 277 сотрудников охраны, 150 представителей зданий.